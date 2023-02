The Times: “Giorgia Meloni is Eu’s most popolar leader”. Così il titolo del giornale inglese vicino ai Conservatori

(PRIMAPRESS) - LONDRA - The Times:Meloni,leader più amato in Ue 'Called a danger, now Giorgia Meloni is EU's most popular leader'. E' questo il titolo che The Times,l'autorevole quotidiano inglese, dedica al premier Giorgia Meloni.Nell'edizione on line si sottolinea che mentre a ottobre in coincidenza col suo insediamento, l'Europa si chiedeva se costituisse un pericolo, ora il premier italiano è in- vece diventato il leader più popolare del vecchio Continente. A gennaio del 2020 il quotidiano l'aveva già inserita tra i "venti volti che potrebbero plasmare il mondo". Il Times è pubblicato dalla Times Newspapers Limited, controllata da News International società del gruppo News Corp di proprietà dell'australiano Rupert Murdoch. Il quotidiano si colloca nell'area moderata, vicina al Partito Conservatore. - (PRIMAPRESS)