Sui blocchi di partenza la European Week of Sport. Aces Italia pubblica la sua agenda di appuntamenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Settimana Europea dello Sport è pronta sui blocchi di partenza. Da domani e fino al 30 settembre prossimo, l'iniziativa lanciata nel 2015 dalla Commissione Europea con l'hastagcon l'obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico attraverso lo sport e gli stili di vita sani. Aces Europe, la Federazione di capitali europee che assegna da oltre vent'anni i riconoscimenti alle città "virtuose" dello sport è Partner Ufficiale dell’Evento anche con la sua delegazione Aces Italia che ha l’obiettivo di sostenere l’impegno di Regioni, Comuni e Community in Italia nell'opera di sensibilizzazione dello sport sociale attraverso un'L'edizione 2022 della Settimana Europea dello Sport vedrà la partecipazione dei Comuni insigniti dei riconoscimenti dicon l’organizzazione di eventi, seminari, gare, corsi e stage, per valorizzare i temi dello sport, della salute e della pratica sportiva espressi dai singoli Territori in inclusività e Terza Età.L'inaugurazione ufficiale della European Week of Sport a Praga, con le massime autorità dello sport, vedrà anche la partecipazione del presidente di Aces Europe, Gianfrancesco Lupattelli e del Segretario Generale, Hugo Alonso.L'agenda italiana, invece, vedrà il presidente di Aces Italia, Vincenzo Lupattelli presenziare all'inaugurazione del calendario di attività nelle scuole di Castiglione del Lago (PG), Comune europeo dello Sport 2022. - (PRIMAPRESS)