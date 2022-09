Stato dell’Unione: il discorso di von der Leyen in difesa della democrazia energetica

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Putin fallirà "E' una guerra alla nostra energia,alla nostra economia, ai nostri valori e al nostro futuro (...). Autocrazia contro democrazia. Sono qui con la convinzione che(...)Putin fallirà e l'Ue e l'Ucraina prevarranno". Così la presidente della Commissione,von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione. "I mesi che ci aspettano non saranno facili", ha detto. "La posta in gioco è alta (...) per tutta l'Europa e per il mondo intero. Saremo messi alla prova da coloro che vogliono sfruttare qualsiasi tipo di divisione tra di noi". Un discorso, tuttavia che non fa outing sulla costruzione di un piano europeo dell'energia che avrebbe dovuto essere uno degli asset della vera essenza della mission dei paesi membri che ad oggi appaiono divisi sulle misure da adottare. - (PRIMAPRESS)