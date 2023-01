Sostegno Ucraina: firmato accordo tra vertici UE e Alleanza. Stoltenberg: “Ore bisogna aumentare le scorte Nato”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - I vertici Ue con il segretario Nato Stoltenberg, hanno firmato una dichiarazione di cooperazione tra Europa e Alleanza sugli aiuti all'Ucraina. "L'Ucraina riceverà tutti gli equipaggiamenti militari di cui ha bisogno, per tutto il tempo necessario",ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando sanzioni an- che a Bielorussia e Iran. Il presidente del Consiglio Michel: con Kiev "fin dal primo giorno, con quasi 50mld di euro". Stoltenberg: scorte Nato calate per aiutare Kiev, ora produrre di più. - (PRIMAPRESS)