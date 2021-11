Situazione confini Bielorussia: le opposte visioni dell’Ue di Michel e von der Layen

(PRIMAPRESS) - VARSAVIA - La questione migranti al confine polacco sta mettendo a dura prova l'unità dell'Unione Europea. In meno di 48 ore la Germania ha dovuto sollecitare Bruxelles per prendere decisioni univoche e rapide. Ma questa sera arriva anche un distinguo di posizioni a Bruxelles. "E' legalmente possibile finanziare infrastrutture per la protezione dei confini dell'Ue". Ha detto a sorpresa il presidente del Consiglio europeo, Michel, a Varsavia parlando sulla crisi dei migranti al confine bielorusso. "E' una decisione che spetta alla Commissione. Proteggere i confini nazionali vuol dire proteggere i confini Ue". Immediata la risposta dalla Commissione Ue: "La presidente von del Leyen è contraria. La sua posizione è chiara. Al momento nessuna risorsa Ue è stata usata per costruire barriere". - (PRIMAPRESS)