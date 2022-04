Sanzioni Russia: l’Ue decide il quinto pacchetto da 10mld di euro con misure per energia e trasporti

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Gli Stati membri "hanno indicato la loro volontà di includere nelle sanzioni il settore energetico, in proporzioni e seguendo un calendario da definire". Così il ministro delle Finanze francese, Le Maire, che guida la presidenza di turno Ue, al termine dell'Ecofin. Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea, ha annunciato che il quinto pacchetto di sanzioni alla Russia conterrà non solo l'energia, e in particolare il carbone, ma anche misure sui trasporti."Le ultime atrocità hanno scioccato il mondo,non dimenticheremo".

La presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen ha dato un valore alle misure anti-export di Mosca che si calcolano intorno ai 10mld. I divieti colpiranno anzitutto prodotti tecnologici, diretti in "aree in cui la Russia è vulnerabile". "Continueremo a degradare la capacità tecnologica e industriale della Russia" e "divieto di transazione" per 4 banche "Stiamo lavorando a sanzioni aggiuntive anche su importazioni di petrolio". Divieto di accesso alle navi russe in Ue.