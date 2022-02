Sanzioni Russia: ecco il nuovo pacchetto di misure più penalizzanti a partire da quelle per Putin

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Le sanzioni dell'UE in tarda serata di ieri sono arrivate anche direttamente per Vladimir Putin e Sergey Lavrov. Un'ulteriore pacchetto di misure individuali ed economiche colpisce anche la Bielorussia per rispondere all'aggressione militare non provocata e ingiustificata perpetrata dalla Federazione russa contro l'Ucraina.

"Il presidente Putin e il suo governo hanno avviato una guerra contro un paese limitrofo indipendente e sovrano. Il comportamento della leadership russa costituisce una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Oggi rispondiamo con le misure restrittive più forti possibili. L'Unione europea è unita nella sua determinazione, insieme a partner e alleati internazionali, di difendere l'ordine di pace, il diritto internazionale e il sistema basato su regole".

Josep Borrell, Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza

Attuando rapidamente le conclusioni del Consiglio europeo del 24 febbraio, il pacchetto di sanzioni adottato oggi comprende:

Sanzioni individuali

Oltre a congelare i beni del presidente russo e del ministro degli Affari esteri, l'UE imporrà misure restrittive ai membri del Consiglio di sicurezza nazionale della Federazione russa che hanno sostenuto l'immediato riconoscimento da parte della Russia delle due aree non controllate dal governo di Donetsk e Oblast' di Luhansk dell'Ucraina come entità indipendenti. Le sanzioni saranno estese anche ai restanti membri della Duma di Stato russa, che hanno ratificato la decisione del governo sul Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza tra la Federazione russa e le due entità.

Inoltre, l'UE prenderà di mira anche le persone che hanno facilitato l'aggressione militare russa dalla Bielorussia.

Il pacchetto adottato oggi amplia ulteriormente le restrizioni finanziarie esistenti, tagliando così l'accesso russo ai più importanti mercati dei capitali. Vieta inoltre la quotazione e la fornitura di servizi in relazione ad azioni di entità statali russe nelle sedi di negoziazione dell'UE. Inoltre, introduce nuove misure che limitano in modo significativo gli afflussi finanziari dalla Russia verso l'UE, vietando l'accettazione di depositi superiori a determinati valori da cittadini o residenti russi, la detenzione di conti di clienti russi da parte dei depositari centrali di titoli dell'UE, nonché come la vendita di titoli denominati in euro a clienti russi.

Queste sanzioni riguarderanno il 70% del mercato bancario russo e le principali società statali, anche nel campo della difesa. Aumenteranno i costi finanziari della Russia, aumenteranno l'inflazione ed eroderanno gradualmente la base industriale russa. Inoltre, vengono prese misure per impedire che le fortune dell'élite russa vengano nascoste in rifugi sicuri in Europa.

Settore energetico

L'UE vieterà la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni e tecnologie specifici nella raffinazione del petrolio e introdurrà restrizioni alla fornitura dei servizi correlati.



Con l'introduzione di tale divieto di esportazione, l'UE intende colpire il settore petrolifero russo e impedire alla Russia di potenziare le sue raffinerie di petrolio.



I ricavi delle esportazioni della Russia hanno rappresentato 24 miliardi di EUR nel 2019. - (PRIMAPRESS)