Salario minimo: l'Ue trova l'accordo ed ora la parola passa alla plenaria per diventare direttiva

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Sul salario minimo, è stato trovato l'accordo in Ue. E' stato raggiunto nella notte come si legge nell'account Twitter della Commissione affari sociali del Parlamento europeo. L'intesa ha avuto tra i suoi principali protagonisti la presidenza francese dell'Ue, che adesso punta all'approvazione definitiva del testo per la fine del mese, che segnerà anche la fine della sua presidenza di turno. Adesso si dovrà esprimere la plenaria del Parlamento.Seguirà la ratifica del Consiglio Ue,poi i singoli stati membri avranno due anni per recepire la direttiva. L'italia avrebbe potuto giocare d'anticipo come ha fatto la Germania che dal 1° ottobre metterà già in atto l'adozione del provvedimento, ma lo scontro politico da campagne elettorale si è fatto troppo acceso per trovare accordi utili al paese. - (PRIMAPRESS)