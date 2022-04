Russia, in arrivo dall'Ue il sesto pacchetto di sanzioni con lo stop all'import di petrolio

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - L'Unione europea prepara il sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca, da varare in settimana. Tra le misure ci sarà anche lo stop graduale all'import di petrolio russo, mentre gli Usa si apprestano a fornire altri aiuti a Kiev per i prossimi 5 mesi. "L'Ue non ha paura della Russia", ha detto la presidente del Europarlamento Metsola, al Messaggero. "L'energia è sempre stata un'arma politica per la Russia (...). Vogliamo un embargo immediato di tutte le forniture energetiche controllate dal Cremlino", ha aggiunto. Ciò che manca, al momento, è quali saranno le sanzioni per eventuali paesi membri che non si atterranno alle restrizioni ed inoltre qual è il piano alternativo alla mancata fornitura di petrolio russo. - (PRIMAPRESS)