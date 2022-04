Roaming telefonico: l’Ue proroga fino al 2032 la possibilità di chiamare in tutta Europa senza costi aggiuntivi

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Dopo il Parlamento europeo, il Consiglio ha approvato oggi l'estensione del regime di roaming come a casa fino al 2032.

Alla scadenza dell'attuale regolamentazione del roaming (il 30 giugno 2022), le persone potranno quindi continuare a effettuare chiamate, inviare SMS e navigare sul web mentre viaggiano in altri paesi dell'UE senza costi aggiuntivi.

Il regolamento rivisto sul roaming adegua i prezzi massimi all'ingrosso per garantire che la fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali sia sostenibile per gli operatori in tutta l'UE.

Aumenta la trasparenza per i servizi che possono essere soggetti a costi aggiuntivi e proteggerà anche i clienti dagli shock delle bollette derivanti dal roaming involontario su reti mobili non terrestri quando si trovano su traghetti o aerei.

Progettata per prevenire il roaming permanente, la politica del fair use rimarrà in vigore. La Commissione può suggerire modifiche ad esso dopo un'analisi approfondita del mercato e la debita valutazione dei potenziali impatti.

Il regolamento rivisto include anche misure per garantire una buona esperienza del cliente in termini di qualità del servizio e accesso ai servizi di emergenza, anche per le persone con bisogni speciali.

La Commissione monitorerà la situazione e, se necessario, presenterà una nuova proposta legislativa per regolamentare i massimali tariffari all'ingrosso ed eventualmente altri aspetti del mercato del roaming.

