Ritardi vaccini: la portavoce della Commissione Ue riporta l'impegno di Pfizer di recuperare entro febbraio

I ritardi di Pfizer per la consegna dei vaccini stanno creando un vero terremoto proprio mentre tra poche ore si riunirà in videoconferenza il Consiglio Europeo presieduto da Michel e al cui ordine del giorno c'è l'azione dell'UE sulla campagna vaccinale. Per tranquillizzare gli animi arriva la dichiarazione della portavoce della Commissione europea "Questa settimana ci sono stati ritardi sulla consegna delle dosi di vaccini (Pfizer) per tutti gli stati membri, ma saranno assorbiti entro metà febbraio. Dalla prossima settimana le consegne torneranno al 100% delle dosi previste settimanalmente". La comunicazione arriva dopo un confronto con l'azienda farmaceutica e l'accelerazione sulla consegna dei vaccini sarà sul tavolo dei leader europei.