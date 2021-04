Rimpatri migranti: allo studio un nuovo approccio dell'UE. Johansson (Commissaria): "Lo scopo è salvare vite"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'Europa sta costruendo un nuovo ecosistema sui rimpatri dei migranti per un approccio più uniforme e coordinato tra gli Stati". Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione, Schinas, che ha precisato che "su 500 mila persone formalmente espulse, solo 142mila sono state effettivamente rimpatriate e solo il 30% lo fa volontariamente. I ritorni volontari -aggiunge- sono l'opzione migliore: sono incentrati sulla persona, più efficaci e meno costosi". Punto centrale, per la Commissaria all' Asilo, Johansson, è "salvare vite". - (PRIMAPRESS)