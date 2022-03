Rifugiati: al Consiglio UE approvata una proposta di finanziamenti per l’assistenza alle persone in fuga dall’Ucraina

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio ha approvato oggi una proposta legislativa che mobiliterà i finanziamenti della politica di coesione per assistere i rifugiati in fuga dall'aggressione militare russa. La misura rafforzerà inoltre gli sforzi in corso degli Stati membri per affrontare l'impatto esteso della pandemia di COVID-19. "L'Unione Europea ha già accolto quasi tre milioni di sfollati, per lo più donne e bambini, in fuga dall'invasione russa dell'Ucraina. - si legge nel comunicato del Consiglio europeo - Un posto dove stare, beni di prima necessità, accesso all'assistenza sanitaria, ai trasporti, all'istruzione e al lavoro: l'Europa deve rispettare i suoi valori ​ ​per il popolo ucraino. Il rapido rilascio delle risorse di coesione per gli sfollati consentirà agli Stati membri, in particolare a quelli in prima linea nella crisi, di stanziare urgentemente fondi per aiutare il più possibile gli sfollati ucraini. Questo è stato il forte impegno preso dai leader dell'UE quando si sono incontrati a Versailles il 10 e 11 marzo, e ora siamo orgogliosi di essere all'altezza di questo impegno". Così nel comunicato le dichiarazioni di Joël Giraud, ministro francese per la coesione territoriale e le relazioni con le comunità territoriali. La proposta sull'azione di coesione per i rifugiati in Europa (CARE) modifica due atti legislativi per prevedere modifiche eccezionali e mirate al quadro giuridico generale 2014-2020 che disciplina i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e il Fondo di aiuti europei per la maggior parte Privato (FEAD). Introduce inoltre una maggiore flessibilità nella riassegnazione dei finanziamenti ed estende di un anno contabile il finanziamento del 100% dal bilancio dell'UE per i programmi di coesione, una misura introdotta inizialmente nel 2020 per aiutare la ripresa dal COVID-19. Ciò significa che gli Stati membri saranno in grado di accelerare lo spiegamento di tutti i finanziamenti non programmati nel periodo 2014-2020. Inoltre, possono utilizzare la tranche di 10 miliardi di euro 2022 nell'ambito di REACT-EU, uno dei più grandi programmi di investimento pubblico dell'UE post-pandemia. Ma quali sono gli elementi principali della proposta? In primo luogo una maggiore flessibilità per trasferire risorse tra i programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo per affrontare le sfide migratorie dovute all'aggressione militare russa; Nuova flessibilità per modificare i programmi nell'ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD); la data di inizio delle nuove misure finanziabili nell'ambito di CARE è fissata al 24 febbraio 2022, data dell'invasione russa; estensione del finanziamento del 100% dal bilancio dell'UE per l'anno contabile 2021-2022. Per rispettare i massimali di pagamento negli anni 2022 e 2023, il totale dei pagamenti aggiuntivi sarà limitato a 5 miliardi di euro nel 2022 e 1 miliardo di euro nel 2023. Tenendo presente l'urgenza dell'impatto umano ed economico dell'afflusso di rifugiati, il Consiglio ha deciso di approvare il testo della proposta senza emendamenti. - (PRIMAPRESS)