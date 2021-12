Reti energia transeuropee: gli undici corridoi individuati da Bruxelles per il TEN-E

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Che cosa sono le reti transeuropee per l'energia (TEN-E)? Quali aspetti politici affrontano i capitoli di questo regolamento? E qual è il ruolo di TEN – E nel Green Deal europeo? Il regolamento sulle reti transeuropee – Energia (TEN-E) (regolamento (UE) n. 347/2013) mira a promuovere lo sviluppo di infrastrutture energetiche transfrontaliere in Europa.

La Commissione europea ha appena presentato la sua proposta su una TEN-E rivista il 15 dicembre 2020. La revisione del regolamento TEN-E individua 11 corridoi prioritari e 3 aree tematiche prioritarie da sviluppare e interconnettere. Aggiorna le categorie di infrastrutture ammissibili al sostegno con un'enfasi sulla decarbonizzazione e aggiunge una nuova attenzione alle reti elettriche offshore, alle infrastrutture dell'idrogeno e alle reti intelligenti. Ciò avverrà principalmente attraverso progetti di interesse comune (PCI) ammissibili al finanziamento del meccanismo per collegare l'Europa per il 2021-2027. L'elenco dei PIC è adottato dalla Commissione sotto forma di regolamento delegato sulla base di una valutazione dei cosiddetti Gruppi regionali. I PIC beneficiano di una serie di vantaggi, ma non vi è alcuna garanzia di finanziamento dell'UE per i progetti nell'elenco PIC.

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulle TEN-E l'11 giugno 2021.

L'accordo politico provvisorio - si legge in una nota della Commissione - è soggetto all'approvazione del comitato dei rappresentanti permanenti in seno al Consiglio, prima di passare alle fasi formali della procedura di adozione. L'accordo provvisorio è stato raggiunto dalla Presidenza slovena del Consiglio e dai rappresentanti del Parlamento europeo, sulla base dei mandati delle rispettive istituzioni. - (PRIMAPRESS)