Recovery Plan, la Commissione europea invita i paesi membri a pubblicare i piani. In diversi non hanno pubblicato il cronoprogramma

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissione europea ha "incoraggiato" tutti i Paesi a pubblicare i Piani di rilancio e resilienza, nella forma che hanno consegnato a Bruxelles, ma da parte sua non renderà pubblici i documenti che le sono arrivati dalle Capitali. Così una portavoce della Commissione. Ogni Paese, fa sapere, ha completa autonomia su cosa rendere pubblico e cosa no. Molti, ad esempio, non hanno diffuso il cronoprogramma delle riforme e degli investimenti con i rispettivi costi.



