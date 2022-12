Qatargate: il Parlamento europeo ha destituito la ex vicepresidente Eva Kaili

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO - Il Parlamento Europeo destituisce l'eurodeputata ed ex vice-presidente Eva Kaili a seguito dell'indagine della Procura belga per il caso di corruzione nell'inchiesta dei Mondiali di Calcio in Qatar. Il Parlamento europeo ha approvato all'unanimità (un solo voto contrario) la destituzione dalla carica di vicepresidente dell'eurodeputata greca Eva Kaili. L'Aula ha votato sì con la maggioranza di oltre due terzi (625 voti), come previsto dal Parlamento. Un solo voto contro e due astenuti. - (PRIMAPRESS)