Qatargate: il Jurì dell’Europarlamento ha revocato l’immunità per Tarabella e Cozzolino

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissione Jurì dell'Europarlamento ha votato all'unanimità per la revoca dell'immunità agli eurodeputati Marc Tarabella e Andrea Cozzolino per la vicenda del Qatargate. Ora per completare l'iter bisogna attendere il voto di dopodomani alla plenaria a Bruxelles. Entrambi gli europarlamentari avevano detto che non si sarebbero opposti alla revoca dell'immunità chiesta dal magistrato belga nell'ambito dell'inchiesta per sospetta corruzione. - (PRIMAPRESS)