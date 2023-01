Qatargate: il 16 gennaio l’Assemblea Ue convocata da Metsola per la revoca dell’immunità a Tarabella e Cozzolino

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO - Per la revoca dell' immunità parlamentare degli eurodeputati Marc Tarabella e Andrea Cozzolino che consentirà alla Procura del Belgio di proseguire nelle indagini del caso Qatargate in cui sarebbero coinvolti anche i due esponenti Ue, bisognerà attendere il prossimo 16 gennaio per la prima convocazione utile dell'Assemblea Generale convocata dalla Presidente Roberta Metsola.

Per dar corso a tutte le procedure e iter previsti dal Regolamento del Parlamento, potrebbero occorrere, dunque almeno 40 giorni, perchè la magistratura belga si veda approvata la richiesta. - (PRIMAPRESS)