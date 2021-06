Pronti a viaggiare con il Digital Covid Certificate dell'Ue. Ecco come riceverlo

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO - Con l’ufficializzazione del via libera al Digital Covid Certificate, approvato ieri in sessione plenaria a Strasburgo, il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli Semaforo ha indicato chi potrà entrarne in possesso e quali saranno le modalità per riceverlo. Dopo la pubblicazione in Gazzetta sarà operativo dal 1°luglio 2021 e per i 12 mesi seguenti.

l «Digital Covid certificate» sarà rilasciato gratuitamente dalle autorità nazionali (l’ente che vaccina, l’ospedale dove si è stati curati o il laboratorio che ha effettuato il tampone) e sarà disponibile in formato digitale o cartaceo con un codice QR. Il documento attesterà che una persona è stata vaccinata contro il coronavirus o ha effettuato un test recente con esito negativo o che è guarita dall’infezione. In pratica, si tratta di tre certificati distinti. Un quadro comune dell’UE renderà i certificati compatibili e verificabili in tutta l’Unione europea, oltre a prevenire frodi e falsificazioni. - (PRIMAPRESS)