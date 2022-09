Prezzi energia: il Consiglio europeo fissa al 30 settembre la riunione dei ministri Ue

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri Ue per l'energia è stata convocata il 30 settembre dalla presidenza di turno ceca dell'Unione. "Il 30 settembre finiremo ciò che abbiamo iniziato la scorsa settimana. E' stato convocato un altro Consiglio straordinario per discutere le proposte della Commissione per affrontare i prezzi elevati dell'energia". Lo ha comunicato il ministro dell'Industria ceco Sikela, a nome della presidenza ceca del Consiglio dell'Unione europea. - (PRIMAPRESS)