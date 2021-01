Premio Sakharov : la rivoluzione gentile in Bielorussia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Domenica 17 gennaio ore 18, Internazionale e Parlamento europeo – Ufficio di Milano presentano l'evento La rivoluzione gentile in Bielorussia. Le proteste contro il regime di Aleksandr Lukašenko sono cominciate ad agosto e non si fermano nonostante gli arresti, la repressione e le violenze della polizia. Quali sono le richieste delle persone che manifestano e cosa alimenta la loro determinazione? A confrontarsi suvincitrice del Premio Sacharov 2020 per la libertà di pensiero, saranno la presidente della sottocommissione per i diritti dell'uomo al Parlamento europeola giornalista bielorussae l'attivista politica bielorussaIl dialogo sarà moderato dal giornalista di Internazionalee sarà disponibile in diretta sulla pagina Facebook die su quella del- (PRIMAPRESS)