Politiche migratorie: videoconferenza dei ministri Affari Esteri per un nuovo patto di asilo e responsabilità

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Si terrà oggi (15 marzo) la videoconferenza dei ministri degli Affari esteri e dell'Interno sulle politica migratorie dell'UE, nel quadro del nuovo patto su migrazione e asilo. I ministri si concentreranno in particolare sui seguenti aspetti: la migrazione come elemento centrale delle relazioni bilaterali con i principali paesi terzi; individuare modalità per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i paesi, le istituzioni e le agenzie dell’UE. La migrazione, si legge in una nota del Consiglio Europeo, è una questione complessa, con molte sfaccettature che devono essere soppesate insieme. La sicurezza delle persone che cercano protezione internazionale o una vita migliore, le preoccupazioni dei paesi alle frontiere esterne dell’UE, che temono che le pressioni migratorie supereranno le loro capacità e che necessitano della solidarietà degli altri. O le preoccupazioni di altri Stati membri dell'UE, che temono che, in caso di mancato rispetto delle procedure alle frontiere esterne, i rispettivi sistemi nazionali di asilo, integrazione o rimpatrio non saranno in grado di far fronte alla situazione in caso di grandi flussi. Sulla base di una valutazione globale, la Commissione propone un nuovo inizio in materia di migrazione: rafforzare la fiducia attraverso procedure più efficaci e trovare un nuovo equilibrio tra responsabilità e solidarietà. - (PRIMAPRESS)