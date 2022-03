Plenaria UE, Charles Michel: "Alla richiesta d'ingresso dell'Ucraina dovremo essere all'altezza del compito"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'intervento del presidente Zelensky ospitato nel corso dell'Assemblea plenaria del Parlamento Europeo ha smosso l'Europa spingendola a riflettere su posizioni di comfort zone che hanno caratterizzato l'azione di Bruxelles. Ecco le osservazioni del Presidente Charles Michel: "Le parole che hai pronunciato trafiggono la nostra anima e il nostro cuore e ci fanno misurare la gravità e la serietà del momento. Perché, ancora una volta, sangue e guerra sono sul suolo europeo. Cinque giorni fa, Vladimir Putin ha lanciato una brutale e massiccia invasione dell'Ucraina. Una guerra ingiustificata e non provocata basata su spregevoli bugie. E lo ha fatto per un solo motivo. Perché a Maidan, tu, caro Volodymyr Zelenskyy, e tu, caro popolo ucraino, hai scelto la libertà, la democrazia e lo stato di diritto.

"Stiamo esercitando la massima pressione sulla Russia e sui suoi leader. Ci stiamo adoperando per sostenere l'Ucraina e il popolo ucraino. Saluto tutti voi, Presidente Zelenskyy e il coraggioso popolo ucraino, per il vostro coraggio e la vostra composizione. È anche nostro dovere essere all'altezza di questo momento storico. Abbiamo promesso insieme che avremmo reagito rapidamente, che le conseguenze per la Russia sarebbero state enormi e gravi e le nostre azioni sono state all'altezza delle nostre parole. Abbiamo risposto con sanzioni massicce e senza precedenti. Abbiamo imposto sanzioni ai leader politici e militari, agli oligarchi, a Vladimir Putin e a Sergei Lavrov. Stiamo anche adottando potenti misure per limitare severamente l'uso della riserva in valuta estera della Banca centrale russa. Stiamo escludendo le principali banche russe dal sistema SWIFT. Stiamo anche imponendo severe sanzioni a settori chiave dell'economia russa". Ha aggiunto Michel esortando l'aula: "Onorevoli colleghi, dobbiamo essere onesti e franchi l'uno con l'altro. Queste sanzioni significheranno anche un costo per noi stessi. E questo costo per noi stessi, dobbiamo assumerlo. Dobbiamo assumerlo perché sono in gioco i nostri valori, le nostre convinzioni e il nostro futuro comune.Quindi, cari colleghi, ovviamente, sostenere l'Ucraina significa mobilitare mezzi finanziari. Lo facciamo, continueremo a farlo. E chiediamo una conferenza internazionale dei donatori.

Certo, significa impegnarsi, soprattutto con i nostri Stati membri alle frontiere dirette: dovranno confrontarsi, e lo sono già, con le persone in fuga dalla guerra e in cerca di rifugio, un rifugio di sicurezza. Sarà onore e dignità dell'Europa mostrare la nostra solidarietà agli ucraini ea tutti coloro che si mobilitano per assumersi questa responsabilità. Ma ovviamente, la solidarietà si manifesterà anche attraverso mezzi militari difensivi che sono e che saranno consegnati. Ed è così che questo sabato mattina, in perfetto coordinamento con l'Alto Rappresentante, abbiamo deciso di attivare il Fondo europeo di pace, con il sostegno degli Stati membri, per sostenere questi mezzi militari difensivi così necessari per gli sforzi di resistenza dell'Ucraina le persone. Il presidente Zelensky pochi istanti fa ci ha guardato negli occhi. Ci ha aperto il suo cuore. Ha menzionato questo annuncio che ora ci è stato inviato ufficialmente. La domanda dell'Ucraina per il riconoscimento da parte dell'Unione Europea dello status di candidato. Spetterà a noi europei essere all'altezza dell'occasione. E, naturalmente, sappiamo che questo argomento è difficile perché tocca l'allargamento. E sappiamo che ci sono, all'interno dell'Unione europea, opinioni diverse, che a volte possono essere sfumate su questo argomento.

Spetterà alla Commissione europea emettere un parere, dal quale il Consiglio non si sottrarrà alle sue responsabilità. Il Consiglio dovrà analizzare seriamente la richiesta simbolica, politica, forte e, credo, legittima che è stata espressa. Sarà poi necessario dare l'orientamento e fare la scelta che sarà la scelta giusta, con compostezza, con determinazione, di fronte a questa richiesta che oggi si esprime, faccia a faccia e con un'emozione che ci tocca ciascuno e tutti.

Vorrei chiudere queste poche parole dicendovi che certamente, quando è iniziata questa guerra, Vladimir Putin immaginava di rompere l'unità europea. Si era sbagliato. Probabilmente pensava di dover affrontare l'inerzia, la passività, la ricerca di scuse per non decidere. E si sbagliava".