Piano RePower Ue: tetto al prezzo gas solo in caso di stop alle forniture. Il futuro prossimo con carbone e nucleare

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Un tetto europeo ai prezzi del gas, richiesto più volte dal premier Draghi, sarà possibile solo in caso di "totale interruzione delle forniture" e "limitato al periodo di emergenza". Lo prevede il piano RePowerEu approvato dalla Commissione Ue e commentato da Ursula von der Leyen. Resta possibile per i singoli Stati calmierare il prezzo finale. Per ridurre la dipendenza da Mosca e risparmiare 35mld di metri cubi entro il 2030,l'Europa punta anche su carbone e nucleare con un +5%. E le rinnovabili passeranno dal 40 al 45%. Fotovoltaico su tutti i tetti entro il 2029 e centrale acquisti Ue per energetici. - (PRIMAPRESS)