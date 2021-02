Passaporto vaccino Ue, von der Leyen: “Ci serviranno almeno tre mesi”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Ci servono almeno tre mesi per lo sviluppo tecnico di un sistema inter-operabile europeo" per i passaporti vaccinali.Lo ha detto la presidente della Commissione Ue,von der Leyen,al termine del vertice Ue in videoconferenza. Entro fine estate ha assicurato, sarà vaccinato "il 70% della popolazione", circa 255 mln di persone.Sui pass vaccinali, ci sarebbe una prima intesa ma "ci sono ancora questioni politiche e scientifiche in sospeso".La premier tedesca Merkel concorda su "un documento digitale che certifichi il vaccino". - (PRIMAPRESS)