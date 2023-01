Parlamento Europeo: il lussemburghese Marc Angel eletto alla vicepresidenza in sostituzione di Eva Kaili

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Marc Angel è il nuovo vicepresidente del Parlamento europeo in sostituzione di Eva Kaili (NI, EL) arrestata per il caso di corruzione del Qatargate. Angel è il quinto vicepresidente dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo. In una votazione a scrutinio segreto, il lussemburghese Marc Angel (S&D, LU) ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi ed è stato eletto vicepresidente del Parlamento europeo, dopo due turni di voto. - (PRIMAPRESS)