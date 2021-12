Parità retributiva: il Consiglio Europeo approva un progetto di legge per contrastare le discriminazioni

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio Europeo ha approvato oggi la sua posizione su un progetto di legge sulla trasparenza retributiva che contribuirà a contrastare l'attuale discriminazione retributiva sul lavoro ea colmare il divario retributivo di genere. La proposta di legge mira a conferire ai lavoratori la facoltà di far valere il loro diritto alla parità di retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne attraverso una serie di misure vincolanti sulla trasparenza retributiva. "Non c'è semplicemente alcuna giustificazione per il fatto che le donne guadagnino ancora molto meno dei loro coetanei maschi. Con l'accordo raggiunto oggi in Consiglio, l'UE sta facendo un grande passo avanti verso la lotta alla discriminazione retributiva e colmare il divario retributivo di genere". Così ha dichiarato Janez Cigler Kralj, ministro del lavoro, della famiglia, degli affari sociali e delle pari opportunità. - (PRIMAPRESS)