New Generation EU: via libera per il fondo da 672,5 mld approvato dai 27 paesi membri

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Via libera da tutti gli Stati membri alla spesa per la ripresa dell'UE dopo la pandemia. Il Consiglio europeo ha ricevuto notifiche formali circa l'approvazione della decisione sulle risorse proprie da tutti i 27 Stati membri. Completate le ratifiche nazionali, l'UE può ora iniziare a mettere a disposizione fondi nell'ambito del meccanismo di recupero e resilienza. Con una dotazione finanziaria di 672,5 miliardi di euro, lo strumento è la parte centrale di Next Generation EU, lo strumento dell'UE per la ripresa economica dalla pandemia di COVID-19.Dopo aver adottato la decisione sulle risorse proprie il 14 dicembre 2020, il Consiglio dell'UE ha completato l'elenco delle notifiche formali ricevute il 31 maggio 2021. Affinché la decisione entri in vigore, gli Stati membri hanno dovuto approvarla in linea con i propri requisiti costituzionali. La disponibilità delle somme stanziate sarà disponibili da oggi primo giugno 2021. - (PRIMAPRESS)