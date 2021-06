Neutralità climatica: il Consiglio adotta un fondo da 17,5 mld per favorire la transizione ecologica

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio Europeo ha adottato oggi 7 giugno, un regolamento che istituisce un fondo – con una dotazione pari a 17,5 miliardi di EUR – che contribuirà a rendere la transizione verde equa e inclusiva. Il Fondo per una transizione giusta (JTF) finanzierà progetti che allevieranno in tutta l'UE i costi socioeconomici delle comunità che dipendono fortemente dai combustibili fossili o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra e che devono diversificare l'economia locale. "È una delle misure - ha spiegato il ministro portoghese della Pianificazione, Nelson De Souza - che l'UE sta adottando per conseguire il suo obiettivo di ridurre del 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050. "Il successo del Green Deal europeo poggia sulla nostra capacità di attenuare le conseguenze per coloro che sono maggiormente colpiti dalla decarbonizzazione dell'economia. Il Fondo per una transizione giusta fornirà il tanto necessario sostegno alle imprese e ai lavoratori a livello locale, affinché insieme – in quanto Unione – possiamo contrastare i cambiamenti climatici senza lasciare indietro nessuno." - (PRIMAPRESS)