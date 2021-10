Myanmar: l’Unione Europea spinge per una soluzione politica in vista dell’Aseam

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - In vista del vertice dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) del 26 ottobre, l'Unione europea, attraverso l'Alto rappresentante Josep Borrell ha ribadito il suo fermo sostegno agli sforzi dell'ASEAN volti a trovare una soluzione pacifica all'attuale crisi e sottolinea la necessità che il Myanmar attui rapidamente e fedelmente il consenso in cinque punti, al fine di avviare un processo di de-escalation e ritorno alla democrazia. L'UE ha accolto con favore la nomina dell'inviato speciale della presidenza dell'ASEAN, ministro degli affari esteri II del Brunei Darussalam, Erywan Yusof, ed è pronta a sostenere pienamente l'inviato speciale nel facilitare un dialogo costruttivo e inclusivo con tutte le principali parti interessate, in tutte le regioni del paese, e in collaborazione con l'Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite.



L'Unione europea invita il Myanmar a impegnarsi in modo costruttivo con l'inviato speciale dell'ASEAN per attuare pienamente e completamente il consenso in cinque punti dell'ASEAN. Sottolinea la necessità che l'esercito faciliti le visite regolari in Myanmar dell'inviato speciale dell'ASEAN e che possa interagire liberamente con tutto ciò che desidera incontrare.



L'Unione europea sottolinea che un dialogo politico significativo deve coinvolgere tutte le parti interessate, compreso il Comitato che rappresenta il Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), il governo di unità nazionale (NUG), i gruppi etnici, i partiti politici e altre forze a favore della democrazia impegnate a lavorare per un risoluzione pacifica della crisi attuale. Solo un dialogo veramente inclusivo fin dall'inizio può garantire un futuro pacifico e sostenibile per il Myanmar.



L'Unione europea è profondamente preoccupata per l'escalation del conflitto armato, il significativo dispiegamento delle forze armate nelle zone rurali e l'aumento degli scontri, che causano vittime civili e sfollamenti, e chiede l'immediata fine della violenza e il pieno rispetto delle diritti. L'Unione europea sostiene fermamente il popolo del Myanmar/Birmania e ribadisce il suo appello per il rilascio immediato e incondizionato del presidente Win Myint, del consigliere di Stato Aung San Suu Kyi e di tutti coloro che sono detenuti in relazione al colpo di stato, l'istituzione di un autentico dialogo e un ritorno pacifico al cammino democratico del Paese. Questo può essere ottenuto solo rispettando la volontà della stragrande maggioranza delle persone nel paese.



L'Unione europea continuerà a fornire assistenza umanitaria, conformemente ai principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, compresi aiuti urgenti per contenere l'epidemia di COVID-19 nel paese. Esorta le autorità militari a garantire un accesso rapido, sicuro e senza ostacoli a tutti gli sfollati e alle persone bisognose, anche garantendo la sicurezza degli operatori umanitari e sanitari. L'UE è pronta a cooperare con i partner internazionali, compreso il Centro di coordinamento dell'ASEAN per l'assistenza umanitaria, per fornire tale aiuto.



