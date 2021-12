Montenegro al lavoro per entrare in Unione Europea. Dovžan (UE): “Apprezzati sforzi”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - È la quattordicesima riunione della Conferenza di adesione con il Montenegro a livello ministeriale ed è la seconda Conferenza intergovernativa da quando il Consiglio ha approvato la metodologia dell'allargamento rivista, che ha consentito un interessante scambio politico oltre a guidare le riforme.

La delegazione dell'Unione Europea era guidata da Gašper Dovžan, Segretario di Stato presso il Ministero degli Affari Esteri, per conto della Presidenza slovena del Consiglio dell'Unione Europea. La delegazione montenegrina era guidata da Jakov Milatović, ministro dello sviluppo economico del Montenegro.

"Accogliamo con favore i progressi compiuti dal Montenegro. Abbiamo sottolineato nella nostra discussione che i progressi nei negoziati dipenderanno dall'avanzamento del Montenegro nei suoi preparativi per l'adesione, in particolare in relazione ai parametri provvisori sullo stato di diritto".

Gašper Dovžan, Segretario di Stato presso il Ministero degli Affari Esteri sloveno

La metodologia riveduta dell'allargamento mira a rinvigorire il processo di adesione. Include: una maggiore attenzione alle riforme fondamentali; un governo politico più forte; maggiore dinamismo; e un processo più prevedibile, basato su criteri oggettivi e rigorose condizionalità positive e negative.

Fornire al processo di adesione una guida politica più forte da parte delle Conferenze intergovernative è uno degli elementi chiave della metodologia di allargamento rivista. L'incontro è quindi servito a rafforzare il dialogo tra gli Stati membri e il Montenegro, concentrandosi sulle riforme chiave necessarie per consentire ulteriori progressi nel processo di adesione.

L'UE ha accolto con favore gli sforzi del Montenegro al riguardo e la sua ambizione di soddisfare i parametri di riferimento provvisori sullo stato di diritto e ha rilevato che l'avanzamento dei negoziati continuerà a essere guidato dai progressi del Montenegro nella preparazione all'adesione, come stabilito nel quadro negoziale. - (PRIMAPRESS)