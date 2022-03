Missile balistico Corea del Nord: la condanna dell'UE e il richiamo a recepire il Trattato Nucleare (TNP)

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'UE ha condannato fermamente il lancio, effettuato ieri 24 marzo, di un missile balistico intercontinentale da parte della Corea del Nord. "Ciò costituisce una violazione di numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e regionali - scrive l'UE in un documento e invita la RPDC ad "astenersi da qualsiasi ulteriore azione che possa aumentare le tensioni internazionali o regionali. La RPDC deve conformarsi alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbandonando, in modo completo, verificabile e irreversibile, tutte le sue armi nucleari, le altre armi di distruzione di massa, i programmi relativi ai missili balistici e i programmi nucleari esistenti e deve cessare immediatamente tutte le attività connesse. La RPDC non può avere lo status di Stato dotato di armi nucleari. L'UE invita tutti i membri dell'ONU ad adottare misure per attuare pienamente le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed è pronta a porre in atto e integrare, se necessario, qualsiasi azione che possa essere intrapresa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in risposta a quanto accaduto. Le palesi violazioni del diritto internazionale commesse dalla RPDC sottraggono risorse allo stesso popolo nordcoreano, ne impediscono lo sviluppo economico e ne compromettono il benessere. L'UE esorta la RPDC a cessare le azioni destabilizzanti, a rispettare il diritto internazionale e a riprendere il dialogo con i partner pertinenti. L'UE è pronta a sostenere qualsiasi processo diplomatico significativo". In vista della decima conferenza di revisione del Trattato di non Proliferazione Nucleare (TNP) l'UE insiste affinché la RPDC torni a conformarsi al TNP come Stato non dotato di armi nucleari e all'accordo di salvaguardia globale dell'AIEA, e affinché consenta l'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo. Al tempo stesso, l'UE esorta Pyongyang a firmare e ratificare il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari. - (PRIMAPRESS)