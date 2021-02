Mine antiuomo: 2,6 mln di euro dall'Ue per il piano d'azione di Oslo

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio ha adottato una decisione a sostegno del piano d'azione di Oslo per l'attuazione della convenzione del 1997 sul divieto dell'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di mine antiuomo e sulla loro distruzione. L'UE metterà a disposizione 2,6 milioni di euro per un periodo di quattro anni con l'obiettivo di contribuire alla piena attuazione del piano d'azione di Oslo e delle azioni concrete ivi previste. Adotterà varie misure per promuovere l'universalizzazione della Convenzione e offrirà sostegno ai paesi organizzando dialoghi con le parti interessate a livello nazionale e / o regionale. L'UE ha una lunga storia nel fornire sostegno ad azioni che affrontano la minaccia delle mine e dei residui bellici esplosivi. L'assistenza dell'UE in questo settore copre tutti gli aspetti chiave, compresi lo sminamento, l'educazione sui rischi, l'assistenza alle vittime, la distruzione delle scorte, il rafforzamento delle capacità, la ricerca e lo sviluppo sul rilevamento delle mine e la tecnologia di sminamento. - (PRIMAPRESS)