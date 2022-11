Migranti: il Consiglio Ue ipotizza interventi comunitari ma l’Italia dovrà far sbarcare le navi

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Nel Consiglio straordinario sull'immigrazione, a Bruxelles, i partecipanti "hanno espresso soddisfazione per il piano presentato dalla Commissione Ue. Sono orientati a interventi finanziati direttamente dall'Ue, che possano impedire le partenze e rafforzare i meccanismi di rimpatrio".E'quanto si apprende da fonti di governo. Si è inoltre concordato sulla "necessità di stabilire, in una cornice concertata a livello Ue, delle regole certe per i soggetti,anche privati (navi Ong,ndr), che operano nel Mediterraneo". - (PRIMAPRESS)