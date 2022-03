Mercati Digitali: le nuove norme per le piattaforme "gatekeeper" e le garanzie per i consumatori

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio Europeo e il Parlamento oggi hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla legge sui mercati digitali che mira a rendere il settore digitale più equo e competitivo. Nel corso dei prossimi giorni il testo sarà sottoposto agli ultimi lavori a livello tecnico in vista della finalizzazione.

Negli ultimi dieci anni l'Unione europea ha irrogato ammende senza precedenti nei confronti di determinate pratiche commerciali dannose da parte dei grandi operatori del settore digitale. La legge sui mercati digitali permetterà di vietare direttamente queste pratiche e creerà uno spazio economico più equo e più contendibile per i nuovi operatori e le imprese europee. "Tali norme sono fondamentali per stimolare e sbloccare i mercati digitali, rafforzare la libertà di scelta dei consumatori, consentire una migliore ripartizione del valore nell'economia digitale e stimolare l'innovazione. L'Unione europea è la prima ad agire in modo così deciso in questa direzione e spero che altri ci seguano presto" - ha sottolineato il Sottosegretario di Stato per il settore Digitale del governo francese, Cédric O.

La legge sui mercati digitali definisce norme chiare per le piattaforme online di grandi dimensioni. Mira a garantire che nessuna piattaforma online di grandi dimensioni che si trova in una posizione di "gatekeeper" (guardiani) nei confronti di un gran numero di utenti abusi di tale posizione a scapito delle imprese che desiderano accedere a tali utenti.

Ma quali sono le piattaforme considerate gatekeeper?

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto che, affinché una piattaforma sia qualificata come gatekeeper, è necessario, da un lato, che negli ultimi tre anni abbia raggiunto un fatturato annuo nell'Unione europea (UE) di almeno 7,5 miliardi di EUR o che la sua capitalizzazione di mercato sia pari ad almeno 75 miliardi di EUR, e dall'altro che annoveri almeno 45 milioni di utenti finali su base mensile e almeno 10 000 utenti commerciali stabiliti nell'UE.

Al tempo stesso, è necessario che la piattaforma controlli uno o più servizi di piattaforma di base ("core platform services") in almeno tre Stati membri. Tali servizi di piattaforma di base comprendono marketplace e app store, motori di ricerca, social network, servizi cloud, servizi pubblicitari, assistenti vocali e browser web. Al fine di garantire che le norme previste nel regolamento siano proporzionate, le PMI sono esonerate, salvo casi eccezionali, dalla qualifica di gatekeeper. Per garantire il carattere progressivo di tali obblighi, è prevista anche una categoria di "gatekeeper emergenti", che consentirà alla Commissione di imporre determinati obblighi alle imprese con una posizione concorrenziale assodata ma ancora non consolidata.

Che cosa dovranno fare i gatekeeper? garantire agli utenti il diritto di annullare l'abbonamento ai servizi di piattaforma di base a condizioni analoghe a quelle dell'abbonamento per i software più importanti (ad esempio i browser web), non imporre tali software per impostazione predefinita all'installazione del sistema operativo garantire l'interoperabilità delle funzionalità di base dei loro servizi di messaggistica istantanea consentire agli sviluppatori di applicazioni di accedere alle funzionalità ausiliarie degli smartphone (ad esempio chip NFC) a condizioni di parità dare ai venditori l'accesso ai loro dati di prestazione marketing o pubblicitaria sulla piattaforma informare la Commissione europea in merito alle acquisizioni e fusioni da essi realizzate - (PRIMAPRESS)