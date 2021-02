Mercati dei capitali: il Consiglio Europeo adotta la prima serie di misure per aiutare il rifinanziamento delle imprese

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio ha adottato oggi 15 febbraio, modifiche mirate alla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e al regolamento sul prospetto per facilitare la ricapitalizzazione delle imprese dell'UE sui mercati finanziari a seguito della crisi COVID-19. Insieme agli adeguamenti del quadro dell'UE per la cartolarizzazione, le misure fanno parte del pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali concordato tra il Consiglio e il Parlamento europeo alla fine dello scorso anno. Obiettivo del pacchetto è consentire ai mercati dei capitali di sostenere più agevolmente la ripresa economica dalla pandemia. Il regolamento è stato modificato principalmente per istituire un nuovo "prospetto UE della ripresa". Questo format più breve faciliterà il reperimento di capitali da parte delle imprese per soddisfare le proprie esigenze di finanziamento, garantendo nel contempo informazioni adeguate agli investitori. Il prospetto della ripresa sarà disponibile per aumenti di capitale fino al 150% del capitale in essere entro un periodo di 12 mesi. Il nuovo regime si applicherà fino alla fine del 2022. Il provvedimento andrà in Gazzetta Ufficiale entro fine febbraio. - (PRIMAPRESS)