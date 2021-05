Media: sostegno al settore europeo audiovisivo. Approvato dal Consiglio Ue un piano da 400 mln

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio ha approvato oggi le conclusioni per sostenere la ripresa e la trasformazione del settore europeo dei media. L'industria audiovisiva e il settore dei media sono importanti attori economici con un fatturato annuo di 193 miliardi di euro secondo le stime della Commissione europea. Entrambi i settori hanno sofferto durante la crisi del COVID-19. Le entrate pubblicitarie sono diminuite di oltre il 20% e le sale cinematografiche europee hanno subito enormi perdite. Questo è il motivo per cui gli Stati membri sono invitati a trarre vantaggio dallo strumento per la ripresa e la resilienza, che è lo strumento finanziario post-crisi dell'UE, e ad investire nell'accelerazione della trasformazione digitale e nella transizione verde dei settori dei media e dell'audiovisivo.

"Il ruolo dei mezzi di informazione e dell'industria audiovisiva nel fornire informazioni e intrattenimento accurati è di grande importanza per il dibattito democratico e la diversità culturale dell'Europa. Ma i media e il settore audiovisivo devono affrontare enormi sfide come i cambiamenti nelle abitudini di visione delle persone e la perdita di introiti pubblicitari . COVID-19 ha esercitato ulteriori pressioni su entrambi i settori. Le conclusioni che abbiamo adottato oggi definiscono passi chiari per aiutarli a riprendersi rapidamente e ad uscire più forti dalla crisi ". Ha affermato Graça Fonseca, ministro della Cultura portoghese.

I ministri chiedono inoltre sforzi per garantire che l'industria audiovisiva possa raggiungere più facilmente i mercati e il pubblico europei e internazionali. Per aumentare la circolazione dei contenuti europei in Europa e a livello internazionale, è necessario facilitare la cooperazione in materia di produzione e distribuzione. Anche il sostegno alla collaborazione transfrontaliera tra gli attori del mercato audiovisivo è fondamentale.

Il piano d'azione propone una serie di iniziative a sostegno dei settori audiovisivo e dei mezzi di informazione. Un'iniziativa pianificata MEDIA INVEST fornirà 400 milioni di euro per sostenere gli investimenti nell'industria audiovisiva. I mezzi di informazione beneficeranno dei prestiti e degli investimenti dell'iniziativa NEWS. Uno strumento digitale interattivo aiuterà le società di media a identificare lo schema di sostegno finanziario più adatto. - (PRIMAPRESS)