Lobby: ecco le nuove norme Ue in tema di trasparenza per i gruppi di pressione politica

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio ha adottato, di concerto con il Parlamento europeo e la Commissione, nuove norme per garantire una rappresentanza degli interessi trasparenti ed etici. Il nuovo quadro comune amplia l'ambito di applicazione del registro vigente e introduce la registrazione dei rappresentanti di interessi nel registro per la trasparenza quale condizione preliminare per lo svolgimento di determinate attività contemplate dall'accordo interistituzionale, come quelle volte a influenzare le politiche, la legislazione e i processi decisionali nelle relazioni con una delle tre istituzioni. "La trasparenza e la responsabilità sono essenziali per mantenere la fiducia dei cittadini dell'Unione nella legittimità dei processi politici e legislativi dell'Unione. L'adesione al registro per la trasparenza è un nuovo e chiaro impegno del Consiglio a favore di questi valori." Così si espressa intervenendo sul tema, Ana Paula Zacarias, sottosegretaria di Stato portoghese per gli Affari europei. - (PRIMAPRESS)