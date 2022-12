Legge di Bilancio: giudizio positivo dall’Ue con qualche rilievo critico. Gentiloni: “Procedere a riforma del fisco”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Legge di Bilancio dell'Italia "è complessivamente in linea con le raccomandazioni Ue", scrive la Commissione nel parere sulla Manovra. "Plausibili" le ipotesi macroeconomiche.Bocciati però l'innalzamento dei contanti a 5 mila euro e il limite di 60 euro al Pos. "Non in linea con le raccomandazioni" anche la cancellazione dei debiti fiscali inferiori a 1.000 euro relativi al 2000-2015,"equivalente a un condono" e "il rinnovo nel 2023, con criteri di età più severi, dei regimi di pensionamento anticipato".

Anche dal Commissario per l'Economia dell'Ue, Paolo Gentiloni arriva un giudizio complessivo positivo ma con alcuni rilievi critici: "Il governo italiano ha percepito la raccomandazione di prudenza" sul controllo della spesa corrente. Alcune misure della Manovra devono "evitare di contraddire obiettivi del Pnrr, in particolare legati ai pagamenti digitali. Ne stiamo discutendo con le autorità italiane". Dalla Commissione Ue c'è anche un invito all'Italia "a procedere sulla riforma del fisco".