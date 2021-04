La visita di Charles Michel al nuovo governo Libico: "L'Unione Europea vi sarà vicina"

(PRIMAPRESS) - TOBRUK (LIBIA) - Il 15 marzo scorso il governo libico del premier Abdul Hamid Dbeibah con 121 voti favorevoli e qualche astenuto, era riuscito a proporre un nuovo esecutivo aprendo le speranze ad un cambio di rotta e di prospettive per il futuro della Libia e dei suoi rapporti con il resto del mondo. La Camera dei rappresentanti di Tobruk, è riuscita a darsi un assetto politico democratico con 27 ministri, 6 sottosegretari di stato e 2 vice-primi ministri, e un numero di donne pari al 30% del totale, inclusi per la prima volta nella storia del paese i ministeri della Giustizia e degli Affari Esteri. E ieri, nel giorno di Pasqua il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel ha voluto incontrare il primo ministro, Dbeibah mentre oggi 5 aprile incontrerà il presidente Kais Saied.

“Sono stato molto felice di incontrare il Primo ministro e voi qui a Tripoli oggi, dopo aver incontrato il Presidente del Consiglio presidenziale - scrive in una nota Charles Michel. Il popolo libico ha assistito a un momento storico con l'insediamento del nuovo Consiglio presidenziale e la nomina da parte della Camera dei rappresentanti del governo di unità nazionale. Il futuro della Libia è nelle vostre mani. Avete un'opportunità unica per costruire un paese unito, sovrano, stabile e prospero. Noi, l'UE, siamo al vostro fianco e al popolo libico. E sono lieto di annunciare che l'ambasciatore dell'UE tornerà permanentemente a Tripoli entro la fine di questo mese. Vi auguro tutto il meglio”. Conclude la lettera di Michel. - (PRIMAPRESS)