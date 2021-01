La Gran Bretagna si blinda. Da lunedì 18 gennaio chiude tutti i "corridoi" d'ingresso al paese per evitare le varianti di Covid

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Dalle 4 del mattino di lunedì tutti i corridoi di viaggio verso il Regno Unito saranno chiusi per evitare il diffondersi di nuove varianti del Covid19. Lo annuncia il premier Johnson. La campagna vaccinale non deve far rilassare:"Il sistema sanitario nazionale è sotto straordinaria pressione", ha detto. Per entrare nel Regno Unito si dovrà avere un test negativo al Covid19 effettuato entro le 72 ore e stare 10 giorni in quarantena e al 5° giorno un altro test". Da oggi divieto totale di viaggio per il Sudamerica e Portogallo. - (PRIMAPRESS)