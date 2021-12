L'Annual Awards Cerimony dello Sport di Aces Europe da Bruxelles al Museo dell'Automobile di Torino

(PRIMAPRESS) - TORINO - La cerimonia annuale della Federazione delle Capitali Europee dello Sport (Aces Europe), non si terrà come da trazione a Bruxelles per le restizioni Covid, ma si trasferisce a Torino. Il prossimo 20 Gennaio 2022, l'Annual Awards Ceremony sarà ospitata prsso il Museo dell'Automobile di Torino dove è prevista la consegna delle bandiere alle città dei Paesi Bassi de L'Aia (The Hague) insignita del titolo di European Capital of Sport 2022, alla città di Madrid, World Capital of Sport 2022 e alla Regione Piemonte, nominata European Region of Sport 2022. La cerimonia di consegna delle europen flags, sarà alla presena del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, della Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali e dal Presidente di Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli. - (PRIMAPRESS)