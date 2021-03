InvestEu: parte il programma del Consiglio europeo per progetti di ripresa economica. Digitale e Salute tra le priorità

João Leāo, Ministro portoghese delle Finanza

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Mobilitare gli investimenti in Europa fondamentali per la ripresa economica e per il conseguimento degli obiettivi a lungo termine. E’ con questa mission che il Consiglio europeo ha adottato il programma InvestEu sviluppatosi sulla scia del successo del Fondo europeo per gli investimenti strategici. Lo spirito di InvestEU è di mobilitare investimenti pubblici e privati nell'UE attraverso una garanzia di bilancio dell'Unione pari a 26,2 miliardi di euro che sosterrà i progetti di investimento di partner finanziari quali il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), le banche di promozione nazionali e gli istituti finanziari internazionali. Grazie a un effetto moltiplicatore, InvestEU dovrebbe mobilitare oltre 370 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nei prossimi sette anni, contribuendo alla ripresa economica e alle priorità strategiche a medio e lungo termine dell'UE, comprese le transizioni verde e digitale. Ma quali saranno i settori per cui opererà la garanzia di bilancio dell’Unione? infrastrutture sostenibili (ad esempio progetti nei settori dell'energia sostenibile, della connettività digitale, dei trasporti e dell'economia circolare): 37,8%; ricerca, innovazione e digitalizzazione (ad esempio il trasferimento dei risultati della ricerca ai mercati o progetti nel settore dell'intelligenza artificiale): 25,1%; PMI (agevolazione dell'accesso delle PMI ai finanziamenti): 26,4%; investimenti sociali e competenze (ad esempio progetti nei settori dell'istruzione e della formazione, dell'edilizia popolare e dell'assistenza sanitaria): 10,6%. Gli investimenti che rivestono un'importanza strategica per l'UE possono inoltre essere sostenuti nel quadro di tutti gli ambiti di intervento. Al fine di sostenere la transizione verde dell'UE, almeno il 30% degli investimenti nell'ambito di InvestEU contribuirà all'azione dell'UE per il clima. Un regime per una transizione giusta, istituito orizzontalmente in tutti gli ambiti di intervento, sosterrà i territori maggiormente colpiti dal processo di transizione verso il conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE. Inoltre, per ricevere finanziamenti, i progetti di investimento devono rispettare il principio "non arrecare un danno significativo", garantendo di non pregiudicare gli obiettivi ambientali dell'UE. InvestEU sarà in grado di fornire un sostegno al capitale per le PMI che hanno risentito negativamente della crisi COVID-19, purché non si trovassero già in difficoltà ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato alla fine del 2019. Gli Stati membri potranno ricorrere a InvestEU per attuare parte dei loro piani per la ripresa e la resilienza nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Avranno inoltre la possibilità di convogliare parte dei loro fondi strutturali verso InvestEU per mobilitare investimenti aggiuntivi. Il regolamento che istituisce InvestEU dovrebbe entrare in vigore all'inizio di aprile, dopodiché la Commissione concluderà le procedure necessarie con i partner esecutivi. Le imprese e i promotori dovrebbero poter iniziare a presentare domanda di finanziamento entro la metà del 2021. - (PRIMAPRESS)