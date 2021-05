India-UE: la videoconferenza con Modi in Portogallo per un partenariato sostenibile

(PRIMAPRESS) - PORTO (PORTOGALLO) - "Affermando i valori condivisi di democrazia, libertà, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani che sono alla base del loro partenariato strategico e ricordando il 15 ° vertice India-UE, in cui i leader hanno convenuto di promuovere congiuntamente un e un approccio alla connettività basato su regole, l'UE e l'India concordano di costruire un partenariato per la connettività sostenibile e completo". È quanto dichiarato nel comunicato congiunto dei leader degli Stati membri dell'UE e dell'India nel corso del Conferenza sociale organizzata dalla presidenza europea del Portogallo. " La riunione odierna ha messo in luce i nostri interessi, principi e valori condivisi di democrazia, libertà, stato di diritto e rispetto dei diritti umani, che sono alla base del nostro partenariato strategico". Un partenariato riferito ad accordi commerciali con l'India ma anche con interventi che in questo momento devono servire a sostenere la difficile lotta contro la pandemia in cui è impegnato il paese asiatico messo in ginocchio dai record di morti registrati nel mondo. - (PRIMAPRESS)