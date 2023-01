Il ricordo di David Sassoli ad un anno dalla sua scomparsa tra citazioni e profezie del pensiero europeista

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ad un anno di distanza dalla morte di David Sassoli, in Italia e a Bruxelles si ricorda la figura del Presidente del Parlamento Europeo (2019-2022) scomparso nel 2022.“L’Europa ha bisogno di un nuovo progetto di speranza, un progetto che ci accomuni, un progetto che possa incarnare la nostra Unione, i nostri valori e la nostra civiltà, un progetto che sia ovvio per tutti gli europei e che ci permetta di unirci. Abbiamo bisogno di innovazione, non solo nella tecnologia, ma nelle istituzioni, nelle politiche, negli stili di vita, nel nostro essere comunità”, è questo il monito di David Sassoli, che nel primo anniversario della scomparsa ritorna con vibrante attualità. L’innovazione negli stili di vita, seguendo il sentiero dei valori, della cultura, del rispetto della dignità della persona, porterà certamente innovazione nella politica, nelle istituzioni e nell’intera società. La transizione ecologica, di cui l’Europa può farsi motore nel mondo, sarà possibile solo se verrà assicurata una vera equità sociale, riaffermando la centralità della persona, la tutela dei diritti, il rispetto delle differenze e della pluralità. Discorsi che oggi prendono ancora maggiore forza in relazione a quanto sta accadendo in questi mesi con il Qatargate e gli episodi di corruzione all'interno del Parlamento Europeo.

In queste giornate il ricordo dei vertici dell'Unione Europea e del Presidente della Repubvlica italiana, Sergio Mattarella. - (PRIMAPRESS)