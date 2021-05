Giovani, sport e formazione al centro del Consiglio europeo del 17 maggio

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio europeo del 17 e 18 maggio prossimo terrà un meeting dedicato ai giovani tra formazione, cultura e sport e alle politiche che l’Europa riserverà a questi temi. Nel dibattito si affronteranno gli scenari in evoluzione delle modalità di insegnamento nelle scuole superiori e sempre per i giovani la ricerca di modelli di partecipazione ai processi decisionali dei paesi. Tra gli argomenti di punta anche il concetto di Sport Diplomacy, ovvero promuovere i valori dell’Europa attraverso quelli dello sport come modello di soft power per rinsaldare i rapporti tra i paesi. "Questo tema dello Sport Diplomacy fissato in un meeting del Consiglio Europeo - dice il presidente di Aces Europe,la Federazione delle Capitali europee dello Sport, Gianfrancesco Lupattelli - è un aspetto di straordinaria importanza per favorire, attraverso la condivisione di una passione che accomuna culture diverse, un più facile dialogo tra politiche ed interessi di paesi. La nostra esperienza maturata in 20 anni di attività di Aces - continua Lupattelli - può essere una testimonianza significativa del valore relazionale dello sport che ci ha permesso di tenere unita una vasta comunità di paesi in diversi continenti". - (PRIMAPRESS)