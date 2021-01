Germania: si apre il congresso della Cdu per disegnare il futuro dopo Merkel

(PRIMAPRESS) - BERLINO - In Germania congresso dell'Unione Cristiano-Democratica (Cdu) per scegliere il nuovo leader del partito che prenderà il posto della cancelliera Angela Merkel. In lizza lo storico rivale della cancelliera, Friedrich Merz, il centrista Armin Laschet e l'outsider Norbert Roettgen. "Questo è il mio ultimo congresso da cancelliere.Abbiamo fatto molto in tutto questo tempo",ha detto Merkel aprendo il congresso: "Auspico che sia eletto un team, che prenda in mano le sorti di questo orgoglioso partito" - (PRIMAPRESS)