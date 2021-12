Futuro Europa: presentata a Roma una piattaforma multilingue promossa dal Dipartimento delle politiche europee

(PRIMAPRESS) - ROMA - ll Dipartimento per le Politiche Europee presso il consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Parlamento europeo e la Commissione europea, ha presentato una piattaforma multilingue della Conferenza sul Futuro dell'Europa. L'evento si è aperto con un intervento dell'attore Ettore Bassi che ha recitato un testo sull'Europa, seguito l'esecuzione dell'Inno alla gioia da parte del violinista Leonardo Mazzarotto. La prima sessione di lavori si è aperta con gli interventi di: Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Vincenzo Amendola, Sottosegretario di Stato agli Affari europei; Antonio Tajani, parlamentare europeo, Presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo; Augusta Montaruli, deputata, rappresentante della Camera dei Deputati in seno alla Conferenza sul futuro dell’Europa, Gruppo di lavoro sulla Migrazione; Paola Severino, rappresentante dei cittadini per la Conferenza sul futuro dell'Europa. Modera Serena Scorzoni, giornalista Rai. Al termine della prima sessione, viene presentata la campagna di comunicazione dedicata alla Conferenza sul futuro dell'Europa promossa dal Dipartimento per le Politiche Europee. Successivamente, si apre una sessione di confronto con gli studenti, moderata dalla giornalista Serena Scorzoni, sui temi della Conferenza sul futuro dell'Europa. Partecipano: Vincenzo Amendola, Sottosegretario di Stato agli Affari europei; Benedetto Della Vedova, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale; Alessandro Alfieri, senatore, rappresentante del Senato in seno alla Conferenza sul futuro dell’Europa, Co-Presidente del Gruppo di Lavoro sulla Migrazione; Matteo Luigi Bianchi, deputato, rappresentante della Camera dei Deputati in seno alla Conferenza sul futuro dell’Europa, Gruppo di lavoro su Istruzione, cultura, giovani e sport Ferdinando Nelli Feroci, co-presidente del Comitato scientifico della Conferenza sul futuro dell'Europa Intervengono: Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea; Chiara Alicandro, componente della squadra di 80 europei che rappresenta i cittadini nella sessione plenaria della Conferenza sul futuro dell'Europa - (PRIMAPRESS)