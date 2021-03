Futuro della Siria: si apre oggi a Bruxelles la quinta conferenza per il sostegno al termine del conflitto

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L’Unione Europea e le Nazioni Unite presiedono congiuntamente la quinta Conferenza di Bruxelles sul "Sostenere il futuro della Siria e della regione" che si apre oggi con il format virtuale il 29 e proseguirà anche domani 30 marzo 2021. L'obiettivo della conferenza è quello di continuare il sostegno per il popolo siriano e mobilitare la comunità internazionale al fine di trovare una soluzione politica globale al conflitto. La quinta edizione delle Conferenze di Bruxelles affronterà anche le questioni umanitarie più critiche e rinnoverà il sostegno politico e finanziario della comunità internazionale ai vicini del Paese. La conferenza fornirà alla società civile e ai rappresentanti delle ONG una piattaforma interattiva per il dialogo e lo scambio di idee. Nella giornata di domani 30 marzo, le varie sessioni della riunione ministeriale si concentreranno sul sostegno alla risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al processo politico facilitato dall'ONU, le sfide e le responsabilità dei paesi vicini e la questione di come garantire un'efficace erogazione degli aiuti umanitari in termini di istruzione e protezione. Dichiarazioni di apertura saranno pronunciate, tra gli altri, dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza / Vicepresidente della Commissione, Josep Borrell, e il Sottosegretario generale per gli affari umanitari e il coordinatore dei soccorsi di emergenza Mark Lowcock. - (PRIMAPRESS)