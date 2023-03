Frodi Iva in Europa: la Procura Ue stima danni per 14,1 mld di euro. L'Italia al primo posto con 285 indagini

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La relazione annuale sulle attività della Procura Ue, rileva che a fine 2022 1.117 le indagini attive con danni stimati a 14,1 mld di euro, di cui quasi metà (47%) derivanti da frodi sull'Iva. Nel 2022 sono state 3.318 le segnalazioni di reato e 865 le indagini aperte Inoltre i giudici hanno concesso il congelamento di 359,1 mln di euro in indagini. L'Italia al primo posto: 285 indagini attive, per 3,2mld di danni finanziari (frodi all'Iva per 2,7 miliardi). - (PRIMAPRESS)